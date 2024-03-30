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Шойгу призвал работников завода в Алтайском крае «пахать в три смены»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящегося в Алтайском крае, призвал его сотрудников «пахать в три смены». Соответствующее видео выложила пресс-служба военного ведомства в своем Telegram-канале.
«Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы могли здесь производить то, что нам надо. Огромные деньги выделили! <...> А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, <...> три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — заявил Шойгу, обращаясь к сопровождавшему его руководителю завода.
Предприятие выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам. По оценке его руководителя, с 2022 года объем выпускаемой продукции увеличился в 3,5 раза.
При этом за последние два года численность сотрудников увеличилась вдвое (более чем на 1600 человек), а уровень зарплат вырос на 30% и превысил средний по Алтайскому краю.
На последующем совещании с участием представителей Минобороны и Минпромторга Шойгу потребовал «в кратчайший срок» урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства ряда новых объектов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани стартовала ярмарка вакансий предприятий ОПК.
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