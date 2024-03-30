В Казани стартовала ярмарка вакансий предприятий ОПК

Казанский вертолетный завод

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса стартовала сегодня в Казани около торгового центра, расположенного по адресу: пр. Ямашева, д. 71а. Как отметил начальник Центра занятости столицы Татарстана Тимур Муллин, мероприятие проходит в рамках сельскохозяйственной ярмарки.

«Основной контингент, кому может быть интересно узнать о вакансиях с хорошей оплатой труда и социальными гарантиями, как раз ходит на сельхозярмарки», — объяснил выбор локации Муллин.

Он добавил, что заработные платы на производствах начинаются от 70 тыс. рублей в месяц. На сегодняшний день потребность республиканских предприятий ОПК в работниках составляет примерно 7 тыс. человек.

Муллин заметил, что аналогичные ярмарки вакансий будут проходить в Казани до конца апреля в различных локациях. При этом предприятия, которые предлагают вакансии на этих ярмарках, будут меняться в зависимости от транспортной доступности от выбранной локации.

Глава Центра занятости также подчеркнул, что основную массу вакансий на сегодняшний день составляют рабочие специальности. Его слова подтвердил заместитель директора по персоналу Казанского вертолетного завода Николай Липатов.

«Нам сейчас нужны рабочие профессии: токари, фрезеровщики, клепальщики и другие. Зарплаты у нас выше 100 тыс. рублей в месяц и хорошие социальные гарантии», — заявил представитель КВЗ.

Он добавил, что на заводе есть свой учебный центр, где можно обучиться специальности за несколько месяцев, поэтому устроиться на завод можно с любым уровнем образования. Стипендия на время обучения составляет 45 тыс. рублей в месяц.

Одной из первых ярмарку посетила жительница Казани Анна Брошина, которая заинтересовалась предложенными вакансиями. Она рассказала, что записалась на собеседование и очень надеется получить работу, которая привлекает ее высоким уровнем оплаты труда, хорошими социальными гарантиями и транспортной доступностью предприятия.

Всего в сегодняшней ярмарке вакансий приняли участие три предприятия: Казанский вертолетный завод, Казанский государственный казенный пороховой завод и завод «Элекон».