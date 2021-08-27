Шойгу: С Казанским авиазаводом подписан портфель заказов до 2028 года на 364 млрд рублей

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Продукция Казанского авиационного завода имени Горбунова соответствует требованиям Министерства обороны РФ. Об этом заявил в Казанском Кремле глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны заметил, что регулярно приезжает на Казанский авиазавод, чтобы оценить производство самолетов и ход обновления цехов. До нынешнего визита в последний раз он посещал завод вместе с Президентом России Владимиром Путиным, тогда они осмотрели обновленные цеха и новое оборудование.

«Сегодня я могу сказать, что это современное предприятие, которое в состоянии выполнить наши задания. Портфель заказов и контракты подписаны до 2028 года на 364 млрд рублей», — сказал Шойгу.

По словам министра обороны России, на КАЗ имени Горбунова выполняется программа по модернизации дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М, изготавливаются спецверсии самолетов Ту-214.

«Совместно с предприятием мы много работали над контрактами жизненного цикла, когда предприятие ведет машину от ее рождения до ее утилизации, включая все регламенты, ремонты. Это постоянный контроль на всю жизнь. Сегодня из всей продукции 83% составляют контракты жизненного цикла. Казанские предприятия оборонно-промышленного комплекса абсолютно вписываются в эту схему, и самое главное — эта схема выполняется. В свою очередь это позволяет нам снизить стоимость летного часа, спокойно чувствовать себя на дистанции 10–15 лет, в данном случае — до 2028 года», — отметил Шойгу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр обороны Сергей Шойгу сегодня прибыл в Казань с рабочим визитом. Вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым глава военного ведомства заложил камень в основание госпиталя Министерства обороны РФ.