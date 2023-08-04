Шойгу показали первую трофейную шведскую БМП CV90

Глава Минобороны Сергей Шойгу осмотрел шведскую боевую машину пехоты CV90, которую российские бойцы впервые захватили в конце июля. Трофейный образец военной помощи Киеву министра продемонстрировал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сообщает пресс-служба военного ведомства.

По данным Минобороны, захваченная боевая машина поступила в ВС Швеции еще в 93-м году. Она вышла из строя прямо на поле боя, после чего украинские военные бросили ее при отступлении. Мордвичев отметил, что страны Запада не поставляют Киеву запчасти для ремонта своей техники, в результате чего украинские военные не могут ее оперативно ремонтировать.

Также командующий заявил, что шведская бронемашина не очень эффективна, так как стреляет тремя магазинами по восемь зарядов, а после этого требует перезарядки. Длится она порядка минуты, что на поле боя слишком долго.

Напомним, о первом захвате шведской БМП CV90 стало известно 29 июля. Сообщалось, что командир машины погиб, а экипажу удалось скрыться. Предположительно, бронемашину Стокгольм передал Киеву в рамках пакета военной помощи на $287 млн, о котором заявлял в конце прошлого года.