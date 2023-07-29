Российские военные впервые захватили шведскую БМП в зоне спецоперации

Во время боя на Краснолиманском направлении служащие 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90. Командир машины погиб, а экипажу удалось скрыться, передает РИА Новости со ссылкой на военного.

Один из бойцов рассказал агентству, что две БМП CV90 Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выскочили» на опорный пункт российских бойцов и открыли огонь.

«Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — рассказал военный. Вторая БМП покинула территорию боя, добавил он.

Это первый такой трофей из зоны проведения спецоперации, отметил военнослужащий. По его словам, машину, которую, судя по номеру, выпустили в 2018 году, удалось оттащить в тыл.

Шведские БМП CV90 оборудованы пушкой диаметром 40 мм, их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов. В феврале Швеция поставила Украине свои пехотные машины в рамках военной поддержки.

В Конце прошлого года Стокгольм заявил, что выделяет Украине очередную и на данный момент самую крупную со стороны Швеции партию военной помощи на сумму $287 млн. Как отмечали западные СМИ, это был самый крупный транш помощи от страны, который превысил восемь предыдущих в совокупности.