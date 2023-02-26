Шойгу ответил, куда Россия «отодвинет угрозу» после поставки дальнобойных ракет Киеву

Как далеко Россия отодвинет угрозу после поставок Западом дальнобойного оружия Киеву, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Прокомментировать заявление Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее во время Послания Федеральному собранию, его попросили для передачи «Москва. Кремль. Путин».

В выступлении 21 февраля Путин подчеркнул, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», — заявил Шойгу в ответ на вопрос, куда же Россия планирует отодвинуть возможную угрозу.