Путин рассказал об ответе России на поставки Киеву дальнобойных ракет

Фото: стоп-кадр видео

Поставляя Киеву современное вооружение, Запад стремится «переломить ход боевых действий», однако Россия будет отвечать на эти шаги, заявил Президент Владимир Путин. По его словам, поставки дальнобойных систем вооружения Украине приведут к активизации боевых действий и тому, что РФ будет еще дальше «отодвигать угрозу» от своих границ.

«Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок, всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельно должно быть понятно всем – чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – сказал Путин, после чего в зале раздались аплодисменты.

Фото: стоп-кадр видео

Элиты запада не скрывают своей цели – «нанести России стратегическое поражение», добавил Президент. По его мнению, это говорит о стремлении перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. «Мы так это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать», – подчеркнул он.

Также Путин вновь заявил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и киевском режиме.