Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел один из цехов на предприятии корпорации «Алмаз-Антей» и оценил ход выполнение государственного оборонного заказа. Он отметил, что производимая продукция очень востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Алмаз Антей» планирует расширить производсственные мощности для обеспечения войск современными комплексами средств противовоздушной обороны. Это позволит «поднять возможности предприятия» в два раза, отметил глава концерна Ян Новиков. Он подчеркнул, что системы ПВО С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» очень качественно работают при уничтожении воздушных целей противника.

Ранее в Госдуме предложили подключать малый бизнес к выполнению гособоронзаказа, чтобы обеспечить ВС РФ всей необходимой военной техникой и ускорить развитие отрасли.