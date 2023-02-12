В Госдуме предложили подключать малый бизнес к выполнению гособоронзаказа

К выполнению гособоронзаказа следует активнее подключать малый и средний бизнес, особенно – в части развития беспилотной авиации, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Это ускорит развитие отрасли, отметил он в интервью «Парламентской газете».

Депутат подчеркнул, что при должном законодательном регулировании беспилотники можно активнее использовать в обороне. По его мнению, для этого следует подключать к выполнению гособоронзаказа малый и средний бизнес.

«Предприниматели быстрее внедряют новые технологии, хорошо ориентируются в рыночных трендах. Это очень хорошее подспорье. Конкуренция на этом рынке позволит сэкономить бюджетные средства и ускорит развитие отрасли. Здесь не нужны лишние барьеры», – убежден вице-спикер Госдумы.

На данный момент, многие вопросы в этой сфере не урегулированы, а некоторые из них противоречат требованиям безопасности, добавил Даванков. Кроме того, никак, по его словам, не регулируются вопросы коммерческой эксплуатации беспилотников. В ближайшее время депутаты разработают законопроект по специальному регулированию коммерческой деятельности малой авиации, включая беспилотную, пообещал он.

Напомним, на этой неделе Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации. К этой работе он поручил привлечь международных специалистов.