Шойгу на встрече с турецким министром обороны осудил действия США в Сирии

Американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии, хотя их пребывание там нарушает международные нормы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в Стамбуле.

На развернутых США базах в Сирии ведется подготовка боевиков террористических формирований, убежден Шойгу.

Санкции, введенные против официального правительства Сирии, он назвал незаконными. По его словам, они усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране, сообщает Минобороны РФ. При этом американские военные «цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии», добывая там незаконно углеводороды и полезные ископаемые, добавил министр. Он отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии.

Напомним, в Стамбул Шойгу прибыл для подписания соглашения по «зерновому вопросу» с Турцией, ООН и Украиной. Ожидается, что российская сторона подпишет документ в 16.30. Прямого соглашения Москвы и Киева он не предусматривает.