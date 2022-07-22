news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
22 июля 2022  16:21

Шойгу на встрече с турецким министром обороны осудил действия США в Сирии

news_top_970_100

Американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии, хотя их пребывание там нарушает международные нормы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в Стамбуле.

На развернутых США базах в Сирии ведется подготовка боевиков террористических формирований, убежден Шойгу.

Санкции, введенные против официального правительства Сирии, он назвал незаконными. По его словам, они усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране, сообщает Минобороны РФ. При этом американские военные «цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии», добывая там незаконно углеводороды и полезные ископаемые, добавил министр. Он отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии.

Напомним, в Стамбул Шойгу прибыл для подписания соглашения по «зерновому вопросу» с Турцией, ООН и Украиной. Ожидается, что российская сторона подпишет документ в 16.30. Прямого соглашения Москвы и Киева он не предусматривает.

#Сергей Шойгу #Сирия #США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100