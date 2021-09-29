Шойгу и Лавров отказались от мандатов депутатов Госдумы РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, отказались от мандатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления, которое ЦИК планируется принять на заседании 29 сентября.

Также заявление об отказе от мандатов в ЦИК подали руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Президент РФ Владимир Путин 27 сентября на встрече с лидерами списка «Единой России» объявил о том, что Шойгу будет возглавлять партийную комиссию по развитию Дальнего Востока, а Лавров станет руководителем комитета по международному сотрудничеству и поддержке россиян за рубежом.

Шмелева также возглавит профильный комитет – по образованию и науке, а Проценко – по здравоохранению.

Российский лидер отметил, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи непосредственно в Государственной Думе РФ.