Шойгу возглавит партийную комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит партийную комиссию «Единой России» по развитию Дальнего Востока, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка победившей партии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Сергей Кужугетович Шойгу – он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири, – будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет руководить партийной комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

По словам Президента РФ, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – по здравоохранению, а детский омбудсмен Анна Кузнецова – по защите материнства, детства, поддержки семьи и будет напрямую координировать это направление в Государственной Думе РФ.

«Уверен, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены», – подытожил Путин.