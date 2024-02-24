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Шойгу и Колокольцев выразили соболезнования в связи со смертью главы Верховного Суда РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Министр МВД РФ Владимир Колокольцев выразили соболезнования в связи со смертью главы Верховного Суда РФ.
Колокольцев отметил, что уход из жизни Вячеслава Михайловича – это тяжелая утрата для России.
«На протяжении нескольких десятилетий он возглавлял судейский корпус Российской Федерации. Фундаментальные знания, комплексный подход к работе, ответственность за каждое принятое решение позволяли Вячеславу Михайловичу обеспечивать устойчивое функционирование российской судебной системы. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», – отметил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.
Глава российского военного ведомства отметил, что Вячеслав Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Его уважали и ценили за компетентность и принципиальность.
«Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу», – сообщил Шойгу.
Ранее мы сообщали, что накануне, незадолго до полуночи, Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева и всему судейскому сообществу страны.
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