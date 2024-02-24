Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного Суда РФ Лебедева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева и всему судейскому сообществу страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Утром стало известно, что накануне, незадолго до полуночи, Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет.