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Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного Суда РФ Лебедева
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева и всему судейскому сообществу страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Утром стало известно, что накануне, незадолго до полуночи, Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет.
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