Минобороны: Войска группировки «Центр» замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Лисичанск полностью окружен — кольцо было замкнуто войсками группировки «Центр» совместно с Южной группировкой войск. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

«В результате успешных наступательных действий войска группировки „Центр“ под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», — рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, украинская группировка войск находится в полном окружении.

Российские военные и подразделения ЛНР ведут бои в самом городе. Конашенков добавил, что вчера удалось освободить населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, которые находятся в окрестностях Лисичанска.

Официальный представитель ведомства также сообщил, что за прошедшие двое суток в плен сдались 38 военных, большую часть которых составляют местные жители, мобилизованные насильно.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью Вооруженных сил РФ станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.