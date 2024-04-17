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Содержание садов, парков и скверов Казани обойдется в 28 млн рублей
В этом году содержание парков, скверов и садов Казани оценено в 28,15 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Заказчиком услуги является МУП «Горводзеленхоз».
По 31 декабря 2024 года подрядчик будет проводить ручную очистку тротуаров, сбор мусора с дорог, очистку и поправку урн, уход за элементами обустройства, такими как ограждения, остановки, подпорные стенки, металлические брусы, железобетонные ограждения и дорожные знаки. Также рабочие будут удалять несанкционированную рекламу, объявления, очищать элементы дорожного обустройства от надписей. В зимнее время необходимо проводить обработку тротуаров противогололедными материалами, скалывать наледь ручным инструментом.
В перечне мест, которые должны охватить работы, содержится более 120 общественных пространств в разных районах Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дирекция парков и скверов города направит 382 млн рублей на содержание общественных пространств и монументов на их территории.
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