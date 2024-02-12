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Содержание парков, скверов и памятников в Казани обойдется в 382 млн рублей
В 2024 году на содержание общественных пространств Казани и монументов на них выделено более 382 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Средства пойдут на поддержание порядка в парках, скверах, садах, и содержание монументов, военной техники и других объектов в них. Заказчиком выступает Дирекция парков и скверов города.
Кроме того, Комитет внешнего благоустройства города ищет подрядчика на уборку городского леса «Лебяжье», скверов, зеленых зон, площадей, елочных городков и обелисков, бюстов, памятников, мемориалов.
Исполнители возьмут на себя поддержание порядка, в том числе уход за деревьями и кустарниками, дорожками, ремонт газонов, полив, уборку снега, облицовку ступеней и стен гранитными плитами, ремонт оборудования на детских площадках и другие работы на указанных объектах. Контракты заключаются до 31 декабря 2024 года.
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