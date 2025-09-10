Содержание нитратов в Голубых озерах уменьшилось почти в 3 раза

На программе «Муниципальный час» директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала о состоянии экологической среды в Татарстане, в частности на особо охраняемых природных территориях.

«Что касается экологии, за последний год важно вспомнить Голубые озера, где недавно был введен запрет на купание. Это решение было принято через изменение положения Комитета по биоресурсам, который отвечает за соблюдение режима особо охраняемых природных территорий. Уже сейчас содержание нитратов в воде уменьшилось в 2,7 раза, и воде вернулся тот самый голубой цвет, благодаря которому озера и получили свое название», – отметила она.

«Буквально вчера мы побывали на выезде на этой территории. Коллеги из Дирекции парков Казани отметили, что голубым становится даже течение Казанки, куда впадают Голубые озера. Представьте себе: Казанка теперь именно голубая, а не зеленая и цветущая. Все делается постепенно, но очень бережно, с заботой о природе. Думаю, мы продолжим в том же духе и темпе», – поделилась Зиннатуллина планами.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.