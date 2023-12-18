Содержание дорог в Советском районе Казани обойдется в 133 млн рублей в 2024 году

В 2024 году на содержание дорог в Советском районе Казани будет направлено более 133 млн рублей. Тендеры размещены на портале госзакупок.

В течение всего года субподрядчик (генеральным подрядчиком и заказчиком выступает МУП Казани «Городские мосты) должен проводить подметание улиц и проводить уборку от снега, убирать мусор и проводить антигололедную обработку, осуществлять погрузку и вывоз снега, скол наледи и другие работы — в зависимости от времени года.

Также в задание входит уборка тротуаров, наземных переходов, лестниц и других элементов обустройства.

Участниками закупки могут стать только представители МСП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, во сколько обойдется содержание дорог в Кировском и Московском районах города.