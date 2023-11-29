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Содержание дорог в двух районах Казани обойдется почти в 430 млн рублей
В 2024 году содержание автодорог общего пользования в Кировском и Московском районах Казани обойдется в 429,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря следующего года. В течение 12 месяцев исполнителю предстоит очистка, поддержание нормативного состояния и благоустройство 415 дорог 1-3-х категорий, а также 130 внутриквартальных проездов Кировского района, 92 дорог и 283 проездов в Московском. Общая протяженность дорог составляет более 446 километров.
Помимо этого, исполнитель возьмет на себя уборку тротуаров, остановок, бордюров, обочин, элементов обустройства.
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