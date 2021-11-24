Соцприюты просят власти Татарстана оказать помощь в вакцинации бездомных от Covid-19

Руководители социальных приютов попросили власти Татарстана о помощи в вакцинации бездомных от Covid-19. Сообщение об этом размещено на сайте организации «Приют человека» в соцсетях.

«Из-за отсутствия у находящихся в приюте людей документов они не могут получить прививку от коронавируса. Две тысячи человек без определенного места жительства могут остаться без прививки», – сообщает «Интерфакс».



Ранее «Татар-информ» сообщал, что на сегодняшний день в республике первый компонент вакцины от коронавируса получили более 1,9 млн человек. Общий охват населения составил 60%, тогда как показатель коллективного иммунитета – 80%. В республике по-прежнему функционируют 175 пунктов вакцинации, из них два пункта работают круглосуточно в Казани.