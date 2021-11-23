Главный эпидемиолог Минздрава РТ: Медотвод – не повод отказываться от вакцинации

На сегодняшний день в республике первый компонент вакцины от коронавируса получили более 1,9 млн человек. Общий охват населения составил 60%, тогда как показатель коллективного иммунитета – 80%. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Тем не менее охват вакцинации среди лиц старше 60 лет составил 50%.

«Они входят в категорию риска, поэтому они должны выбрать для себя вакцинацию как основной метод профилактики против коронавирусной инфекции», – сообщил Лопушов.

В республике по-прежнему функционируют 175 пунктов вакцинации, из них два пункта работают круглосуточно в Казани.

Дмитрий Лопушов рассказал, что с понедельника начали выдавать справки о медотводе нового образца – с QR-кодом. Эти справки можно использовать для проезда в общественном транспорте, но не для прохода в торговый центр или на различные развлекательные мероприятия.

«Медотвод – это не причина для того, чтобы не сделать прививку. Все лица с хроническими заболеваниями в группе риска по развитию осложнений. И все те летальные исходы от коронавирусной инфекции, которые у нас зарегистрированы, – практически у каждого есть какое-либо хроническое заболевание», – добавил главный эпидемиолог Минздрава РТ.

По словам врача, подобные люди должны вакцинироваться в первую очередь после того, как пройдет период обострения хронического заболевания.

«Я не призываю всех активно идти и получать эти справки, чтобы лишний раз проехать в транспорте. К сожалению, такая поездка может быть последней в жизни», – поделился Дмитрий Лопушов.

Главный эпидемиолог Минздрава РТ рассказал, что сейчас в разработке нет новых вакцин от коронавируса. Единственное, что сейчас практически разработано, – это вакцина для детей и интраназальная форма вакцины Спутник-V, которая поможет создать местный иммунитет.

«Соответственно, если мы применим и интраназальную вакцину, и внутремышечную, как Спутник-V, – будет двойная защита, и вирус даже не сможет попасть в верхние дыхательные пути», – сообщил Дмитрий Лопушов.