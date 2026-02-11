news_header_top
Общество 11 февраля 2026 08:39

Соципотека в Нижнекамске поможет закрыть очередь из 400 молодых специалистов к 2027 году

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске усилят курс на развитие социальной инфраструктуры. На сессиях Совета района и Совета города мэр Радмир Беляев обозначил ключевые направления работы и объемы финансирования.

По итогам 2025 года муниципалитет принял участие в 40 программах, направленных на развитие социальной сферы. Общий объем вложений превысил 10 млрд рублей. В 2026 году планируется привлечь уже 13 млрд рублей из бюджетов всех уровней, а с учетом участия градообразующих предприятий сумма инвестиций составит более 20 млрд рублей.

Средства направят на ремонт дорог и жилого фонда, обновление школ, детских садов и больниц, строительство новых объектов, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется жилищному строительству. В прошлом году в городе ввели 95 тыс. кв. м жилья, еще 120 тыс. кв. метров находятся в стадии строительства.

Город возобновил программу социальной ипотеки, которая помогает молодым специалистам и их семьям оставаться в Нижнекамске. «Мы планируем закрыть потребность тех, кто сейчас в очереди, а это свыше 400 человек, к 2027 году», – отметил глава района Радмир Беляев.

#нижнекамский район РТ
