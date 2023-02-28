Социальный фонд России рассказал, на что тратят маткапитал татарстанцы

Самым популярным направлением использования средств маткапитала в Татарстане по-прежнему остается улучшение жилищных условий. В 2022 году по этому направлению было подано более 27 тыс. заявлений. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«В прошлом году более 23 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще порядка 4 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», – отметил он.

За все время реализации программы на эти цели фонд перечислил семьям 118,7 млрд рублей, а с начала 2023 года – 40 млн рублей. С 2020-го подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств семьи могут непосредственно в банке, в котором открыт или открывается кредит.

Подробнее о реализации программы в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – Эдуард Вафин: «Любые схемы обналичивания маткапитала являются незаконными».