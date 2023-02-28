Социальный фонд объяснил, как потратить маткапитал на обучение ребенка у репетитора

Татарстанцы стали чаще тратить средства материнского капитала на оплату образовательных услуг. В 2022 году было подано более 8,5 тыс. заявлений по распоряжению средствами на обучение детей, а в 2023-м – уже почти 1,5 тыс. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Теперь родители могут оплатить маткапиталом образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели. При этом использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя, регистрация в качестве самозанятого в данном случае не подходит. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя», – отметил он.

Второе обязательное условие – наличие у индивидуального предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, или, к примеру, при найме няни для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям достаточно представить в Социальный фонд два документа – заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт СФР. Однако владельцу сертификата нужно будет после этого представить в фонд оригинал договора, поскольку у индивидуального предпринимателя, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с СФР о договорах на обучение. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда самостоятельно проверят благодаря межведомственному взаимодействию. Всего с момента запуска государственной программы маткапитала, то есть с 2007 года, татарстанцами подано порядка 36,4 тыс. заявлений на образование детей.

Подробнее о реализации программы материнского (семейного) капитала в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – Эдуард Вафин: «Любые схемы обналичивания маткапитала являются незаконными».