Социальные выплаты и субсидии проиндексируют в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

С 1 января будущего 2025 года в Татарстане будет увеличен размер ряда социальных выплат и субсидий. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, ежемесячные выплаты ветеранам труда и лицам, удостоенным госнаград РТ, в 2025 году вырастут до 630 рублей, в 2026-м — до 656, а в 2027-м — до 683. Сейчас представители этих категорий получают 605 рублей в месяц.

Труженики тыла, награжденные медалью или орденом СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, и реабилитированные граждане в 2025 году будут каждый месяц получать 939 рублей вместо нынешних 902, в 2026-м — 977, а в 2027-м — 1017.

В свою очередь ежемесячные выплаты пострадавшим от политических репрессий увеличатся с 757 рублей в текущем году до 788 рублей в следующем. В 2026 и 2027 годах они составят 820 и 853 рубля соответственно.

Кроме того, будут увеличены выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку и в приемные семьи. Для дошкольников они вырастут с нынешних 10 740 рублей до 11 170, 11 617 и 12 082 рублей в 2025, 2026 и 2027 годах, а для школьников — с 12 384 до 12 880, 13 396 и 13 932 рублей соответственно.

Субсидии на покупку лекарств для ребенка в возрасте до шести лет из многодетной семьи вырастут с 164 рублей до 171 рубля в 2025 году, 178 — в 2026-м и 186 — в 2027-м.

Субсидии на проезд для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для тех, кто лишился родителей в период обучения, и детей из многодетных семей увеличатся с 369 рублей до 384 рублей в 2025 году, 400 — в 2026-м и 416 — в 2027-м.

Ежемесячные выплаты на проезд пенсионерам в 2025 году достигнут 630 рублей, в 2026 году — 656, а в 2027-м — 683. Пока они равняются 605 рублям.

Проект документа ранее проходил антикоррупционную экспертизу, о чем сообщал «Татар-информ».