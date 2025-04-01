Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%. Эта мера коснется около 4,2 млн граждан страны.

Средний размер соцпенсии в РФ увеличится до 15,5 тыс. рублей, а данная выплата детям-инвалидам в среднем вырастет почти до 30 тыс. рублей. На индексацию бюджете страны выделено около 85 млрд рублей.

Соцпенсию получают россияне, которые по тем или иным причинам не накопили достаточный объем трудового стажа, который позволил бы им получать страховую пенсию.

Ранее сообщалось, когда на пенсию выходят мужчины и женщины в Татарстане.