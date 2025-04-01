news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 апреля 2025 01:20

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

Читайте нас в
Телеграм
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%. Эта мера коснется около 4,2 млн граждан страны.

Средний размер соцпенсии в РФ увеличится до 15,5 тыс. рублей, а данная выплата детям-инвалидам в среднем вырастет почти до 30 тыс. рублей. На индексацию бюджете страны выделено около 85 млрд рублей.

Соцпенсию получают россияне, которые по тем или иным причинам не накопили достаточный объем трудового стажа, который позволил бы им получать страховую пенсию.

Ранее сообщалось, когда на пенсию выходят мужчины и женщины в Татарстане.

#социальные пенсии #пенсии #индексация пенсий #пенсионеры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

31 марта 2025
Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

31 марта 2025