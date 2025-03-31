Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

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Выход на пенсию в 2025 году

В 2025 году граждане России не смогут выйти на пенсию по возрасту. Подобная ситуация наблюдалась и в 2023 году, что обусловлено действием переходного периода в рамках пенсионной реформы, стартовавшей несколько лет назад.

Однако в 2025 году оформить пенсионные выплаты смогут лишь те, кто имеет право на досрочное назначение страховой пенсии.

Cуть пенсионной реформы

Согласно федеральному закону №350-ФЗ, принятому 3 октября 2018 года, в России постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. Этот процесс происходит в рамках длительного переходного периода, рассчитанного на 10 лет — с 2019 по 2028 год.

В результате возраст выхода на пенсию увеличится на 5 лет: для женщин — до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

Когда можно выйти на пенсию

Мужчины:

1961 г.р. — в 2024 году (63 года);

1962 г.р. — в 2026 году (64 года);

1963 г.р. — в 2028 году (65 лет);

1964-1970 г.р. — с 2029 по 2035 год (65 лет).

Женщины:

1966 г.р. — в 2024 году (58 лет);

1967 г.р. — в 2026 году (59 лет);

1968-1970 г.р. — с 2028 по 2030 год (60 лет).

Досрочный выход на пенсию

Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока:

- Женщины со стажем работы не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет могут оформить пенсию на 2 года раньше. При этом возрастной минимум составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

- Работники вредных производств могут выйти на пенсию значительно раньше: мужчины — с 50 лет, женщины — с 45, при условии длительного стажа в тяжелых условиях.

- Специалисты, работающие в северных регионах, а также учителя, врачи, артисты, сотрудники спасательных служб и госслужащие также имеют право на досрочный выход на пенсию.

Военнослужащие

Военные, сотрудники МВД, Росгвардии, противопожарных служб и исправительных учреждений могут выйти на пенсию уже после 20 лет службы. Таким образом, при начале службы в 20 лет пенсионный возраст может наступить в 40 лет.

Кроме того, особые условия выхода на пенсию предусмотрены для летчиков-испытателей и космонавтов. Они могут выйти на пенсию при выслуге не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), а при потере трудоспособности — раньше.

Учителя и врачи

Учителя могут оформить пенсию при наличии 25 лет стажа работы в образовательных учреждениях, если их должность соответствует утвержденному перечню. Для врачей минимальный стаж варьируется от 25 до 30 лет в зависимости от сферы деятельности, с учетом переходного периода.

Многодетные матери

Женщины, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста. Матери четверых детей получают право выйти на пенсию на 4 года раньше. Для матерей пятерых и более детей пенсионный возраст остался неизменным — 50 лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа и достаточного количества пенсионных баллов (не менее 30 ИПК). Важно отметить, что дети, в отношении которых мать была лишена родительских прав, не учитываются при расчете льготного стажа.

Таким образом, пенсионная реформа продолжает действовать, постепенно увеличивая возраст выхода на пенсию, но при этом сохраняются возможности для досрочного оформления пенсии для отдельных категорий граждан.