Общество 9 марта 2026 10:19

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Размер повышения составит 6,8%, сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Социальные пенсии будут увеличены у нас с 1 апреля. Коэффициент – 6,8%», – подтвердил парламентарий.

Нилов напомнил, что данный вид выплат полагается гражданам, которые не имеют необходимого стажа для назначения страховой пенсии, – например, тем, кто работал неофициально или вовсе не был трудоустроен.

По словам депутата, действующее законодательство позволяет получать социальную пенсию по возрасту, однако планка для ее назначения на пять лет выше, чем для страховой выплаты.

«То есть если общие параметры страховой пенсии – 60–65, то у социальной пенсии это 65–70», – уточнил глава комитета.

Повышение пенсий с 1 апреля: кто получит прибавку в Татарстане
