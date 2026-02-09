Повышение пенсий с 1 апреля: кто получит прибавку в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 апреля у некоторых татарстанцев вырастут пенсии. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8% — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Социальные пенсии назначаются по нескольким основаниям: по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям-сиротам. Пенсия по старости выплачивается гражданам, которым не была назначена страховая пенсия. Для ее получения требуется не менее 15 лет официального трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Индексация будет проведена автоматически, обращаться с заявлениями или предоставлять документы пенсионерам не потребуется. В 2026 году минимальный размер социальной пенсии составит 9 424,1 рубля. Если эта выплата служит единственным источником дохода, пенсионеру устанавливается социальная доплата до уровня прожиточного минимума. В Татарстане в текущем году он равен 16 098 рублям.