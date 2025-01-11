Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля

С апреля размер социальных пенсий россиян вырастет на 14,75%. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Кроме того, парламентарий назвал средний размер данных выплат к концу 2025 года. Ожидается, что он составит 15 456 рублей.

Также ранее депутат Бессараб рассказала о возможной доиндексации страховых пенсий в России с 1 февраля.