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Общество 11 января 2025 08:36

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля

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С апреля размер социальных пенсий россиян вырастет на 14,75%. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Кроме того, парламентарий назвал средний размер данных выплат к концу 2025 года. Ожидается, что он составит 15 456 рублей.

Также ранее депутат Бессараб рассказала о возможной доиндексации страховых пенсий в России с 1 февраля.

#индексация пенсий
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