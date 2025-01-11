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Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля
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С апреля размер социальных пенсий россиян вырастет на 14,75%. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.
Кроме того, парламентарий назвал средний размер данных выплат к концу 2025 года. Ожидается, что он составит 15 456 рублей.
Также ранее депутат Бессараб рассказала о возможной доиндексации страховых пенсий в России с 1 февраля.
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