Депутат сообщила о возможной доиндексации пенсий в феврале

С 1 февраля страховые пенсии в России могут быть дополнительно проиндексированы. Меры будут приняты в том случае, если показатели годовой инфляции окажутся выше прогнозных значений, заявила в интервью каналу «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, вероятность дополнительного повышения выплат высока — «все показывает, что так и будет».

«И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля», — уточнила политик.

Помимо этого, со следующего месяца в два раза повысится размер фиксированной выплаты к пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет, и инвалидов I группы. Таким образом, она увеличится до 17 457 рублей 46 копеек.

Бессараб напомнила, что подавать заявление для этого не нужно — повышение произведут в автоматическом режиме.