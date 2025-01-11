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Депутат сообщила о возможной доиндексации пенсий в феврале
С 1 февраля страховые пенсии в России могут быть дополнительно проиндексированы. Меры будут приняты в том случае, если показатели годовой инфляции окажутся выше прогнозных значений, заявила в интервью каналу «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, вероятность дополнительного повышения выплат высока — «все показывает, что так и будет».
«И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля», — уточнила политик.
Помимо этого, со следующего месяца в два раза повысится размер фиксированной выплаты к пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет, и инвалидов I группы. Таким образом, она увеличится до 17 457 рублей 46 копеек.
Бессараб напомнила, что подавать заявление для этого не нужно — повышение произведут в автоматическом режиме.
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