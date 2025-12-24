Социальная ответственность, ремесла и ОЭЗ «Зеленая долина»: новые законы для бизнеса

На сегодняшнем итоговом заседании Госсовета Татарстана депутаты обсудили и приняли три законопроекта, касающихся предпринимательской деятельности. Пакет инициатив включает в себя новые налоговые льготы для инвесторов ОЭЗ «Зеленая долина», правовую основу для поддержки ремесленников и первый в республике закон об ответственном ведении бизнеса.





Госсовет Татарстана провел сегодня свое последнее в этом году, 17-е по счету заседание

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые льготы для инвесторов «Зеленой долины»

Госсовет Татарстана провел сегодня свое последнее в этом году, 17-е по счету заседание, обсудив в том числе и вопросы предпринимательства. Так, первым на рассмотрение был вынесен законопроект, расширяющий преференциальный налоговый режим для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина».

«Данный законопроект направлен на расширение преференциального налогового режима для субъектов экономической деятельности, функционирующих на территории ОЭЗ. Основной его целью является стимулирование инвестиционной активности и диверсификации промышленного производства путем предоставления дополнительных льгот по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет республики, а также по транспортному налогу», – пояснил в своем докладе заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он добавил, что на данный момент такие льготы уже действуют на ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис». Законопроект получил положительные заключения всех профильных ведомств, а также прокуратуры и Счетной палаты РТ.

Депутаты единогласно одобрили документ.

«Есть необходимость обсуждать его широко и расширенно. Думаю, надо поддержать. Предложение [профильного] комитета [Госсовета РТ] – поставить на голосование и принять в первом и третьем чтениях, не переходя ко второму», – сказал, комментируя законопроект, спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Мидхат Шагиахметов рассказал о законопроекте, расширяющем преференциальный налоговый режим для резидентов особой экономической зоны «Зеленая долина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Законодательная поддержка для ремесленников

Вторым из «бизнес»-вопросов обсуждался законопроект об изменениях в законе о малом и среднем предпринимательстве. Предлагается создать правовые основы для развития ремесленничества и решить ключевую проблему для мастеров – обязательной маркировки товаров.

«Одной из проблем для ремесленников является обязательство по маркировке продукции средствами идентификации, в первую очередь товаров легкой промышленности. С проблемой маркировки сталкиваются и самозанятые», – пояснил Шагиахметов.

На федеральном уровне единого определения ремесленной деятельности нет, но регионы вправе устанавливать свои перечни. Новый республиканский закон определяет статус субъекта ремесленной деятельности, к которым будут отнесены малые предприятия с численностью до 5 человек и самозанятые граждане.

«В рамках проработки данного вопроса был проведен анализ и учтена практика регионов страны в части законодательного закрепления статуса ремесленников и освобождения их продукции от обязательной маркировки. Практика показывает разрозненные подходы к данному вопросу. С учетом региональной практики, обсуждения с бизнес-сообществом и отраслевыми экспертами детально были проработаны поправки в республиканский закон», – продолжил министр экономики РТ.

Помимо определения статуса субъекта ремесленной деятельности проект предусматривает закрепление новых полномочий за Кабмином РТ по утверждению перечня видов ремесленной деятельности и включение видов предпринимательства в татарстанский закон об МСП.

Законопроект также был принят единогласно.

С докладом по проекту закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Республике Татарстан» выступил Марат Галеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Те, кто руководствуется исключительно максимизацией прибыли, не такие успешные»

Третий рассматриваемый документ был концептуальным – речь о проекте закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Республике Татарстан». С докладом по нему выступил заместитель председателя Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Максимизация прибыли как цель ведения бизнеса к середине XX века привела к определенным проблемам: хищническое потребление ресурсов, экологические проблемы, которые стали нарастать, ограниченность ресурсов на Земле как на планете. Поэтому стали исследовать вопросы, насколько нужно изменить приоритеты при ведении бизнеса. И вот родилось понятие «ответственное ведение бизнеса», которое предполагало не только максимизацию прибыли, но и соблюдение различных принципов по экологии, социальной справедливости», – начал свое выступление Галеев.

Он напомнил о международных документах, таких как «Хартия Земли» и «Цели устойчивого развития» ООН, и пояснил, что закон закрепляет уже существующую в России практику ESG-рейтингования компаний по 47 показателям. При этом Татарстан в добровольном порядке отчитывается по показателям устойчивого развития в ООН.

«Правительство Российской Федерации разработало принципы ответственного ведения бизнеса, где утверждены национальные стандарты, ГОСТы. <…> Раис республики поручил оформить это нормативным актом в виде закона до 29 декабря», – сказал докладчик.

В ходе обсуждения депутаты задавали вопросы о практической пользе законопроекта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ходе обсуждения депутаты задавали вопросы о практической пользе законопроекта. На вопрос депутата Фадбира Сафина о том, что дает его принятие, Галеев ответил:

«Проводится предварительный анализ предприятия, чтобы понять, достойно ли оно попасть в рейтинг. «Пряник» заключается в том, что если этот бизнес получил высокую оценку, то государство обязуется дополнительно оказывать содействие, помощь, включая экономическую и финансовую».

Затем из зала последовал вопрос об эффективности и актуальности стандарта в сложившейся экономической ситуации. На это докладчик заметил, что в международном опыте практика работает.

«Если мы будем руководствоваться этой философией, то и бизнес будет руководствоваться правилом ответственного ведения. Об этом ведь и мировая практика говорит. Те, кто руководствуется исключительно максимизацией прибыли, не такие успешные, как те, которые ведут ответственный бизнес. Последние более долговечны», – аргументировал Галеев.

После обсуждения депутаты также поддержали этот законопроект, приняв его в двух чтениях.