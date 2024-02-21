Соцфонд: Татарстанцы активно предлагают новые меры поддержки семей

Жители Татарстана очень активны, сотрудники Отделения Социального фонда РФ по РТ постоянно видят на страницах организации в социальных сетях пожелания и предложения по улучшению мер поддержки. Об этом заявил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель республиканского отделения Эдуард Вафин.

«Но в большей степени мы являемся органом исполнительной власти. Когда-то граждане очень активно предлагали маткапитал на первого ребенка, предлагали подавать одно заявление вместо двух, предлагали, чтобы мамы четырех и трех детей могли досрочно выйти на пенсию, сейчас все это наша законодательная реальность», — перечислил спикер некоторые существенные изменения социальной политики.

Записаться на прием к специалисту Социального фонда можно по телефону 8 (800) 1501, на сайте организации либо через портал госуслуг.

Помимо всего остального, в Татарстане создан сайт оргкомитета Года в семьи в РТ — family-tatarstan.ru. Это платформа, где собираются все меры поддержки семей республики, имеется информация о мероприятиях и конкурсах Года семьи и размещено много историй об интересных семьях, которые проживают в регионе.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.