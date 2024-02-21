Соцфонд рассказал, какие выплаты получают семьи из Татарстана

Семьи из Татарстана получают разнообразные меры поддержки от государства. В их числе — материнский (семейный) капитал, единое пособие, пособие по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка и многие другие. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель Отделения Социального фонда России в РТ Эдуард Вафин.

«Пять лет назад мы еще даже не могли представить, что будет создана такая целостная система мер поддержки семей с детьми. Сегодня каждая семья с детьми, независимо от их возраста, может претендовать на меры поддержки со стороны государства на каждого ребенка. Сейчас эта система работает, и к ней все привыкли», — отметил он.

Семьи также получают ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка до трех лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременные выплаты при передаче ребенка в семью. Родителям предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за детьми-инвалидами, а также ежемесячные компенсационные выплаты.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.