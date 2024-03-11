Соцфонд Татарстана рассказал об индексации социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии будут проиндексированы на 7,4%. Эта индексация затронет более 81 тыс. татарстанцев, имеющих право на государственную помощь в связи с установленными законом критериями. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Государство ежегодно пересматривает размер социальных пенсий и индексирует суммы. Процесс индексации охватывает детей, потерявших одного или обоих кормильцев, пожилых людей с минимальным стажем, которые подходят под критерии для получения социальной пенсии», — сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что с 1 января 2024 года все виды страховых пенсий неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%. Это страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, а также страховые пенсии по старости, в том числе и досрочно назначенные. Январской индексацией было охвачено порядка 900 тыс. неработающих татарстанских пенсионеров. После проведенной в январе индексации средний размер пенсии в Татарстане составляет 21,9 тыс. рублей.

Подробнее о пенсиях и социальных доплатах в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» Новая индексация: кому и на сколько увеличат пенсию с апреля.