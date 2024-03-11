Новая индексация: кому и на сколько увеличат пенсию с апреля

Эдуард Вафин: «Социальный фонд России назначает и выплачивает страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительные пенсии»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Почти 19% пенсионеров Татарстана продолжают работать»

Эдуард Яфасович, сколько человек получают пенсии в Татарстане?

Отделение Социального фонда России по Татарстану обслуживает более 1 млн пенсионеров, из которых 207 тыс., или 18,7%, продолжают работать.

Какие виды пенсий существуют и что является основанием для их начисления?

Социальный фонд России назначает и выплачивает страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительные пенсии.

Самые известные – это страховые. Их три вида: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. По старости страховая пенсия назначается тем, кто достиг определенного возраста или выработал специальный стаж. По инвалидности страховую пенсию назначают тем, кто получил инвалидность из-за серьезных проблем со здоровьем и на этот момент у них есть страховой стаж. По случаю потери кормильца страховая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего человека, у которого также формировались пенсионные права.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается федеральным служащим, военнослужащим и членам их семей, гражданам, пострадавшим в результате техногенных катастроф, и членам их семей. А также она назначается нетрудоспособным людям без стажа. Например, если человек – инвалид с детства и не может работать или в силу жизненных обстоятельств он не приобрел необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии. Такие граждане имеют право только на социальную пенсию. Она назначается позже установленного законодательством выхода на пенсию, то есть по достижении 65 лет женщинам и 70 лет мужчинам, а инвалидам – с месяца обращения за пенсией.

Накопительная пенсия выплачивается за счет средств пенсионных накоплений, а формируются они за счет страховых взносов, уплаченных работодателем до 2014 года, – дополнительных страховых взносов, уплаченных самим гражданином, или взносов работодателя, взносов государственного софинансирования в рамках программы государственной поддержки, дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений. Накопительная пенсия выплачивается женщинам при достижении 55 лет и мужчинам при достижении 60 лет. Как мы видим, для назначения накопительной пенсии возраст оставили прежним.

Каким образом получают пенсии татарстанцы?

Будут ли приносить пенсию на дом, самому ли приходить в кассу почтового отделения или же выбрать зачисление сумм пенсии на счет в банке – это решает сам пенсионер или выбранное им доверенное лицо, указав способ доставки в соответствующем заявлении. Способ доставки пенсии или реквизиты счета, если выплаты осуществляются через банк, при необходимости можно поменять, подав заявление в СФР любым удобным способом – письменно, лично в территориальном отделении СФР, в МФЦ или в электронном виде через Госуслуги.

В Татарстане большая часть пенсионеров получают пенсионные и социальные выплаты через кредитные организации, а это почти 82%, через организации федеральной почтовой связи – остальные 18%.

«Будут ли приносить пенсию на дом, самому ли приходить в кассу почтового отделения или же выбрать зачисление сумм пенсии на счет в банке – это решает сам пенсионер или доверенное лицо» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Январская индексация затронула 900 тыс. неработающих татарстанских пенсионеров»

Когда и какие виды пенсий проиндексировали в 2024 году? На сколько процентов увеличился их размер, скольких человек коснулись эти изменения?

С 1 января 2024 года все виды страховых пенсий неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%. Это страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, а также страховые пенсии по старости, в том числе и досрочно назначенные. Январской индексацией охвачено порядка 900 тыс. неработающих татарстанских пенсионеров.

Когда будет следующая индексация пенсий?

Государство также ежегодно пересматривает размер социальных пенсий и индексирует суммы. Процесс индексации охватывает детей, потерявших одного или обоих кормильцев, пожилых людей с минимальным стажем, которые подходят под критерии для получения социальной пенсии. С 1 апреля 2024 года все эти люди будут получать социальные пенсии на 7,4% больше предыдущего. Эта индексация затронет более 81 тыс. татарстанцев, имеющих право на государственную помощь в связи с установленными законом критериями.

Каков средний размер пенсии в регионе?

После проведенной в январе индексации средний размер пенсии в Татарстане составляет 21,9 тыс. рублей. Мы стараемся увеличить средний размер назначаемых пенсий, и это у нас получается. Вовсе не потому, что все выходящие на пенсию граждане имеют непрерывный большой стаж, или в республике самые высокие зарплаты, или еще есть какие-то исключительные условия, нет. Это результат нашей огромной работы, которая шаг за шагом ведет нас к высоким результатам. А начинаем мы ее как минимум за год до даты выхода на пенсию.

При назначении пенсии направляем многочисленные запросы в архивы и организации, где человек когда-то трудился. Запросов по каждому пенсионному делу бывает много, и я выражаю благодарность коллегам за то, что они делают все возможное, чтобы назначить максимально возможный размер пенсии, учитывая все периоды работы заявителя.

«С 1 января 2024 года все виды страховых пенсий неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

А каков размер минимальной пенсии?

На сегодняшний день средний размер социальной пенсии составляет 11,7 тыс. рублей. При этом размер выплаты неработающему пенсионеру не может быть меньше установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. В Татарстане этот минимум на 2024 год составляет 11,2 тыс. рублей.

При каких условиях неработающим пенсионерам устанавливается федеральная соцдоплата?

Как я уже говорил, меньше прожиточного минимума пенсионеры получать не могут. При этом в прожиточный минимум пенсионера входит весь его совокупный доход: пенсия, ЕДВ, субсидии, денежные льготы. Если весь доход неработающего пенсионера меньше этой суммы, то назначается федеральная социальная выплата, или сокращенно – ФСД. В республике 55,6 тыс. человек получают ФСД к пенсии, а средний размер доплаты составляет 2,9 тыс. рублей.

Какие пенсионные льготы существуют?

Федеральная выплата в 2024 году составляет 8131 рубль. От нее зависят разные доплаты к пенсии, а именно: при достижении 80 лет или получении первой группы инвалидности она удваивается и составляет 16,2 тыс. рублей, если у пенсионера есть иждивенцы, например дети-студенты, то размер пенсии также увеличится за счет доплаты. Ее размер составляет одну треть от фиксированной части, то есть 2711 рублей, но в общей сумме не более чем за трех иждивенцев. Кроме того, дополнительная поддержка положена жителям сел. Она предусматривает повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности – на 25%.

Работники каких сфер получают самые высокие пенсии?

Если говорить о самой большой пенсии, то у летчика-испытателя она составляет до 400 тыс. рублей. Существует свой подход для расчета пенсий, но таких получателей в регионе – единицы.

«Меньше прожиточного минимума пенсионеры получать не могут. При этом в прожиточный минимум пенсионера входит весь его совокупный доход: пенсия, ЕДВ, субсидии, денежные льготы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Год отпуска по уходу за третьим и последующими детьми будет «стоить» 5,4 коэффициента»

Как в 2024 году изменился возраст выхода на пенсию по старости?

В 2024 году на страховую пенсию по старости могут выйти женщины в 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в 63 года (1961 года рождения). Как и прежде, будут назначаться досрочные пенсии по длительности стажа (страховой стаж женщин – 37 лет, а страховой стаж мужчин – 42 года), по отдельным спискам тем, у кого есть северный стаж, педагогический, творческий или медицинский, а также тем, у кого есть льготы. Например, родителям ребенка-инвалида или многодетным мамам. При этом для выходящих на пенсию в 2024 году требуется не менее 28,2 пенсионного коэффициента и не менее 15 лет стажа. Проверить, достаточно ли этих данных, можно в личном кабинете на сайте СФР или на Госуслугах.

Как формируется и рассчитывается будущая пенсия?

Страховая пенсия формируется из пенсионных коэффициентов, которые накапливаются за время работы и уплаты за каждый год страховых взносов. При назначении пенсии их количество будет умножаться на цену одного коэффициента: стоимость пенсионного коэффициента в 2024 году – 133,05 рубля. Эта сумма прибавляется к фиксированной выплате. Пенсии состоит из страховой части, и она у всех разная, как стаж и заработок. Плюс фиксированная выплата в размере 8134,87 рубля, которая выплачивается всем пенсионерам, независимо от стажа и пенсионных коэффициентов.

Сегодня в правилах расчета пенсий предусмотрено начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не только за работу, но и за некоторые социально значимые периоды жизни, которые включаются в стаж как нестраховые периоды. Так, за один год отпуска по уходу за первым ребенком до 1,5 года, ухода за 80-летним пенсионером, инвалидом первой группы и ребенком-инвалидом начисляется 1,8 коэффициента.

За службу в армии по призыву также начисляются 1,8 коэффициента, а с прошлого года этот период еще и включается в стаж при досрочном назначении пенсии за 37 лет стажа у женщин и 42 лет стажа у мужчин. При уходе за вторым ребенком до достижения им 1,5 года начисляется уже 3,6 коэффициента. За третьим и последующими детьми год отпуска по уходу будет «стоить» уже 5,4 коэффициента.

Так, многодетная мама четверых ребятишек будет иметь 24,3 коэффициента из необходимых сегодня 28,2, или 30 к 2025 году. Если мама работала во время отпуска по уходу за ребенком, то у нее при назначении пенсии будет право выбора, какие коэффициенты использовать при расчете пенсии: за работу в этот период или за период ухода за ребенком. При появлении права на пенсию все заработанные за трудовую жизнь ИПК суммируются и умножаются на их стоимость в год выхода на пенсию.

«Если мама работала во время отпуска по уходу за ребенком, то у нее при назначении пенсии будет право выбора, какие коэффициенты использовать при расчете пенсии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как работающие жители Татарстана могут увеличить размер будущей пенсии?

Размер пенсии зависит от продолжительности стажа, среднемесячного заработка до 1 января 2002 года и общей суммы страховых взносов после этой даты, которые в итоге преобразуются в ИПК. Чем выше зарплата, тем больше страховых взносов поступит на лицевой счет каждого гражданина и тем больше будут ИПК. Для формирования будущей пенсии важно иметь официальное трудоустройство, надежного и социально ответственного работодателя, который будет не только начислять, но и уплачивать в СФР страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование.

Хочу отметить, что мы информируем граждан о сформированных пенсионных правах. Когда женщинам и мужчинам исполняется 40 и 45 лет соответственно, то в личные кабинеты на Госуслугах поступают уведомления с информацией о сформированных ИПК и стаже. Это делается для того, чтобы люди видели накопленные стаж и ИПК, чтобы повлиять на размер будущей пенсии.

Что делать, если страхового стажа для выхода на пенсию по старости не хватает? Могут ли отказать из-за этого в ее назначении и как это исправить?

Самая распространенная причина нехватки коэффициентов или стажа – неофициальное трудоустройство. Доход есть, и порой весьма приличный, а взносы на лицевой счет не поступают и стаж не фиксируется. Подходит возраст, но не хватает страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию. Тогда можно воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Для этого гражданин подает заявление в СФР о добровольном пенсионном страховании и самостоятельно уплачивает страховые взносы за год (минимум – 50,7 тыс. рублей, а максимум – 406,3 тыс. рублей). За год уплаты можно купить один год страхового стажа, при этом будут начислены и коэффициенты. Однако по закону возможно приобретение более половины необходимого стажа для назначения страховой пенсии. То есть в 2024 году – не более 7,5 года, а это половина от требуемых 15 лет страхового стажа.

«Досрочный выход на пенсию есть у врачей, педагогов и представителей других профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере»

Как повлияет на размер будущей пенсии участие в специальной военной операции?

Участникам специальной военной операции при назначении пенсии установлены определенные льготы. Период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере, как и пенсионные коэффициенты – 3,6 ИПК за год службы. Также этот период будет учтен и при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж, когда право на страховую пенсию по старости может появиться на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения 60 лет – у мужчин и 55 лет – у женщин.

Правда, есть исключение. Оно предусмотрено в отношении тех, кто стал инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученного в период пребывания в добровольческих формированиях. Добровольцам, получившим инвалидность, назначается пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению.

Дополнительно скажу о сохранении трудовых прав у мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников. Если они работали по трудовому договору, то это место работы на период службы в Вооруженных Силах России сохраняется, при этом работодатели не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. А самим гражданам, завершившим прохождение военной службы по мобилизации, необходимо возобновить трудовой договор с работодателем не позднее трех дней с момента возвращения, чтобы сохранить право, например, для выплат по больничным листам.

Кто имеет право на досрочный выход на пенсию?

В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы. Это, например, шахтеры и горняки, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет, в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию есть у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Но у них назначение пенсии происходит с учетом отложенного возраста на пять лет с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2023 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с отложенным возрастом, в апреле 2028 года.

На досрочные пенсии могут рассчитывать те, у кого есть длительный страховой стаж, в течение которого уплачивались страховые взносы. У женщин он должен быть не менее 37 лет, а у мужчин – не менее 42 лет. При расчете этого стажа учитываются только периоды трудовой деятельности плюс больничный. При наличии таких условий они могут выйти на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее чем в 55 лет – женщины и в 60 лет – мужчины.

«На досрочную пенсию также могут рассчитывать многодетные матери» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На досрочную пенсию также могут рассчитывать многодетные матери. Если у женщины трое детей, то она может выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста (в 57 лет), если четверо — на четыре года раньше (в 56 лет). Если у женщины пять и более детей, право на пенсию возникает в 50 лет. Но в любом случае нужно выработать страховой стаж не менее 15 лет. Один из родителей ребенка-инвалида также имеет право выйти на пенсию в 50 лет (мать) или в 55 лет (отец) при условии, что у них есть страховой стаж не менее 15 и 20 лет соответственно.

На досрочную пенсию по предложению службы занятости могут рассчитывать люди, которые были уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и не могут найти работу. При этом их страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Говоря о досрочных пенсиях, должен сказать, что у этих пенсионеров размер пенсии будет несколько ниже по сравнению с теми, кто работает до достижения общеустановленного пенсионного возраста, поскольку в период работы формируются пенсионные права, влияющие на размер пенсии. Следовательно, когда пенсия уже назначена, то на ее увеличение могут повлиять не более трех коэффициентов в ходе августовского перерасчета пенсий по начисленным за предыдущий год страховым взносам.

Накопительная часть пенсии формируется из взносов работодателя и дохода от их инвестирования. Но с 2014 года действует мораторий — накопительная часть пенсии не формируется ни у кого. Как узнать, где хранятся имеющиеся накопления и когда их можно будет получить?

Ну почему же ни у кого? Уплата страховых взносов на накопительную пенсию прекращена только страхователями, у которых мы работаем, а само формирование пенсионных накоплений продолжается. Например, мамы могут направить средства материнского (семейного) капитала на свою будущую накопительную пенсию. Другие граждане также могут самостоятельно формировать будущую накопительную пенсию за счет дополнительных страховых взносов. Для этого им нужно самим заключить договора со страховщиком – НПФ или управляющей компанией – и уплачивать эти взносы, отслеживая доход от инвестирования средств.

Чтобы узнать, у какого страховщика формируются пенсионные накопления гражданина, войдите в свой личный кабинет на сайте Социального фонда, пройдите в сервис «Управление средствами пенсионных накоплений» во вкладку «Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений» и получите полную информацию, к кому обращаться за выплатой.

В каких случаях нужно обращаться в Социальный фонд для назначения пенсий?

Если гражданин работает, то в Социальный фонд все отсканированные копии документов, необходимые для назначения пенсии, направляют специалисты по кадрам. Далее наши специалисты начинают заблаговременную работу с этими документами, проводят оценку пенсионных прав. Однако если выясняется, что необходимы уточняющие документы, то специалисты могут направить уведомление для личного визита в клиентскую службу. После этого за месяц до дня рождения необходимо направить через Госуслуги два заявления: на назначение и на доставку пенсии. Если же гражданин не работает или самозанятый, то документы ему нужно принести заранее самому. И, конечно же, каждый гражданин, а в пенсионной системе это застрахованное лицо, может обратиться лично в клиентскую службу, чтобы узнать, возникло ли у него право выхода на пенсию, например по льготе.