Соцфонд Татарстана рассказал, как оформить единое пособие и назвал его размеры

В Татарстане родители 200 тыс. детей в возрасте до 17 лет получают единое пособие. Для его оформления семьям, чьи доходы ниже прожиточного минимума, нужно подать заявление, сообщает сегодня пресс-служба регионального Соцфонда.

«Единое пособие назначается семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека, который в республике составляет 13 135 рублей. При оформлении данной меры соцподдержки применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Единое пособие назначается на год. В этом году его размер составляет: 50% – 6 370 руб., 75% – 9555 рублей и 100% – 12741 рубль», - сообщили «Татар-Информу» в пресс-службе.

После окончания указанного срока выплат, заявление необходимо подавать заново, указав в нем всех детей в возрасте до 17 лет. Заявление семьи могут подать на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. После этого специалисты фонда проведут комплексную оценку нуждаемости заявителей с учетом их доходов и имущественной обеспеченности.

«С начала 2024 года расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении единого пособия. В расчет дохода не принимаются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, а также выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава»», - отметил управляющий Отделением Соцфонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Кроме того, с 1 июня не учитываются и доходы несовершеннолетнего ребенка, если он учится в школе, ссузе или вузе на очном отделении. По данным Минтруда РТ, на данные меры поддержки в этом году предусмотрено более 26 млрд рублей, около 23% детей сейчас получают выплаты.