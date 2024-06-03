Минтруд Татарстана рассказал о новшествах в 2024 году при назначении пособий

На меры социальной поддержки семьям с детьми из нашего региона в 2024 году предусмотрено более 35 млрд рублей, в том числе более 19 млрд рублей – из бюджета Татарстана. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Главной мерой поддержки является единое пособие. Семья, воспитывающая детей до 17 лет, где доходы ниже прожиточного минимума, соответствующий уровень имущественной обеспеченности, имеет право претендовать на меры поддержки. На этот год предусмотрено более 26 млрд рублей, около 23% детского населения получают выплаты», – сказала она.

С 2024 года внесены изменения в правила назначения единого пособия. Теперь не учитываются выплаты, которые получали семьи, где мамы удостоены звания «мать-героиня», награждены орденом или медалью ордена «Родительская слава». Также в составе доходов не учитываются проценты по счетам в банках, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящимся под опекой или попечительством. Буквально на днях появилось еще одно новшество.

«С 1 июня не учитываются и те средства, которые заработали несовершеннолетние в период трудовой деятельности в каникулярное и свободное от учебы время», – добавила Зарипова.

Она отметила, что с этого года расширены гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей.

«Раньше если женщина находилась в декрете с ребенком до 1,5 лет, ей выплачивались выплаты, но по выходу на работу они прекращались. Сегодня человеку, оформившему отпуск по уходу за ребенком, а это может быть и папа, и мама, если они вышли на работу, продолжает выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», – пояснила спикер Минтруда РТ.

Кроме того, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидом с детства первой группы теперь могут получать и частично занятые родители или усыновители.

«Запрос был очень большой от мам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Раньше если женщина выходила на работу, выплата пособия прекращалась. Сегодня если она выходит на неполный рабочий день, выплаты продолжаются», – подчеркнула Зарипова.

Спикер отметила, что каждый пятый житель республики или 21% - дети. За последние 10 лет число многодетных в регионе увеличилось в два с лишним раза. Недавно произошли изменения в законодательстве, и сегодня многодетной считается семья, воспитывающая трех детей и более, где старший ребенок обучается на очном отделении в возрасте до 23 лет. Ранее многодетными считались семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Сегодня в республике проживает 70,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается около 226 тыс. детей.