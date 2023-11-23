Соцфонд Татарстана рассказал, как оформить больничный людям, работающим по договору

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В 2023 году работники, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера, а также самозанятые (с 1 июля) могут оформить больничные. Об этом сообщил «Татар-информу» управляющий отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

«Теперь, заключив с исполнителем договор гражданско-правового характера, заказчик обязан отчислять на него страховые взносы при выплате вознаграждения, из которых затем и будет оплачиваться период временной нетрудоспособности. Кроме оплаты больничного, таким людям положены выплаты и других пособий по социальному страхованию, например, по беременности и родам, уходу за ребенком и другие», – сказал он.

Необходимость включения работников, занятых по гражданско-правовым договорам, которые по своей сути являются трудовыми, в список застрахованных лиц назрела давно, считает Вафин. Теперь, по его словам, граждане этой категории не останутся без социальной поддержки.

Более подробно об оформлении больничных в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» «Соцфонд по РТ: После демобилизации нужно возобновить трудовой договор в течение 3 дней».