Соцфонд Татарстана: Период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере

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Участникам специальной военной операции при назначении пенсии установлены определенные льготы. Период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере, как и пенсионные коэффициенты — 3,6 за год службы. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«<...> этот период будет учтен и при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж, когда право на страховую пенсию по старости может появиться на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Правда, есть исключение. Оно предусмотрено в отношении тех, кто стал инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученного в период пребывания в добровольческих формированиях. Добровольцам, получившим инвалидность, назначается пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению», — сказал он.

Эдуард Вафин рассказал также о сохранении трудовых прав у мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников. Если они работали по трудовому договору, то это место работы на период службы в Вооруженных силах России сохраняется, причем работодатели не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. А самим гражданам, завершившим прохождение военной службы по мобилизации, необходимо возобновить трудовой договор с работодателем не позднее трех дней с момента возвращения, чтобы сохранить право, например, для выплат по больничным листам.

Подробнее о пенсиях и социальных доплатах в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» Новая индексация: кому и на сколько увеличат пенсию с апреля.

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет, с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.