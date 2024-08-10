Соцфонд рассказал об увеличении страховых пенсий татарстанцев с 1 августа

1 августа Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для более 125 тыс. работавших в 2023 году пенсионеров. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии татарстанцев по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении», – отметил он.

По данным спикера, всем работающим гражданам, в зависимости от их заработка и уплаченных страховых взносов, ежегодно начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты – ИПК. Пока человек работает, он также формирует эти ИПК. Затем в результате перерасчета они увеличивают его страховую пенсию. Исходя из страховых взносов, поступивших в Социальный фонд в 2023 году, с 1 августа 2024 года страховые пенсии пересчитывают с учетом сформированных ИПК.

Подробнее о предстоящем перерасчете страховых пенсий читайте в материале «Татар-информа» «Соцфонд Татарстана: Работающих пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий».