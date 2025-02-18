Соцфонд рассказал, на сколько дней в году можно открыть больничный по уходу за ребенком

Выйти на больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка или любой другой родственник или опекун, который будет ухаживать за больным. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Количество дней, которые работающий взрослый может посвятить больничному по уходу за ребенком, зависит от диагноза врача. Родитель ребенка в возрасте до семи лет в год может взять до 60 дней оплачиваемого больничного в общем порядке и до 90 дней, если заболевание ребенка включено в особый перечень Минздрава. Если эти сроки будут превышены, то больничный не оплатят. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет сроки меньше — до 45 дней в год, для детей старше 15 лет – до 30 дней в году», – рассказал он.

До 120 дней больничного есть у тех, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью. Кроме того, государство не ограничивает продолжительность больничного родителям детей с онкологией и ВИЧ.

Подробнее об оформлении и оплате больничных в 2025 году читайте в материале «Татар-информа».