Общество 10 марта 2026 16:17

Соцфонд предупредил об отказах в выплатах при упущении буквы «ё» в заявлении

Социальный фонд России напомнил о необходимости предельно корректно заполнять данные для получения единого пособия. Малейшее расхождение информации в заявлении с данными на портале госуслуг может привести к официальному отказу.

«Личные данные загружаются автоматически из личного кабинета на портале госуслуг. ФИО, СНИЛС и паспортные данные всех членов семьи должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы "ё"», – говорится в сообщении ведомства в МАХ.

Специалисты уточняют, что в случае смены фамилии или получения нового паспорта заявителю необходимо сначала обновить информацию в личном кабинете и дождаться ее подтверждения. Любая устаревшая информация или случайная ошибка при заполнении не позволит системе корректно идентифицировать пользователя. Результатом такого несовпадения станет автоматический отказ.

