Отделение Соцфонда по РТ напомнило правила начисления единого пособия

О правилах начисления единого пособия семьям с детьми из Татарстана рассказала сегодня заместитель управляющего Отделением СФР по РТ Елена Полякова на встрече с представителями общественных организаций. Беседа состоялась на площадке ЗАГСа в Казани.

«Расчетным периодом для определения права на единое пособие является период за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением ежемесячного пособия. Право на пособие определяется на основании результатов комплексной имущественной и финансовой оценки трудового потенциала трудоспособных членов семьи», – сообщила она.

Доход у трудоспособного члена семьи может отсутствовать при условии очного обучения трудоспособного члена семьи до достижения возраста 23 лет, ухода за ребенком до трех лет, службы в Вооруженных силах РФ и по другим основаниям. Пособие назначается гражданам России.

При расчете совокупного дохода семьи учитываются:

вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей;

пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты;

стипендии;

сумма полученных алиментов;

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников правоохранительных и других органов;

дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;

доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках;

доходы от предпринимательской деятельности;

доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима;

доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации.

При этом не учитываются выплаты за награду родителям, удостоенным званием «Мать-героиня» или награжденным орденом или медалью ордена «Родительская слава», проценты по счетам в банках на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством, заработок несовершеннолетних в свободное от учебы время, единовременная материальная помощь, выплачиваемая за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов страны, местных бюджетов и иных источников на лечение ребенка, средства материнского (семейного) капитала, госпомощь на основании социального контракта.