Соцфонд по РТ рассказал, какие средства реабилитации получили татарстанцы

В 2023 году на протезно-ортопедические изделия и средства реабилитации пострадавшим на производствах Татарстана Отделение Соцфонда по РТ направило 608 млн рублей, а в этом году — еще 755 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«У каждого гражданина с инвалидностью есть индивидуальная программа реабилитации, где прописано, какие технические средства ему положены. С этим документом человек может подать заявление в Социальный фонд для их получения. Заявителю по выбору выдается электронный сертификат, он может получить необходимое средство по госконтракту или компенсацию. Быстрее всего оформить электронный сертификат», — отметили в пресс-службе.

В числе самых дорогих средств реабилитации, которые получили пострадавшие на производствах татарстанцы в этом году, — кресла-коляски с электроприводом стоимостью более 600 тыс. рублей, слуховой аппарат костной проводимости (свыше 570 тыс. рублей) и опора для стояния с расширенными характеристиками (более 230 тыс. рублей).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Татарстане 3070 жителей республики с инвалидностью получили свыше 200 тыс. единиц техсредств реабилитации и протезно-ортопедических изделий с помощью электронных сертификатов.