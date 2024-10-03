Более 3 тысяч жителей РТ приобрели средства реабилитации с электронным сертификатом

В текущем году в Татарстане 3 070 жителей республики с инвалидностью получили более 200 тысяч единиц техсредств реабилитации и протезно-ортопедических изделий с помощью электронных сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по РТ.

На эти цели СФР направил более 274,5 млн рублей.

Электронный сертификат позволяет мгновенно приобрести необходимые технические средства реабилитации гражданам по программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

«Чаще всего татарстанцы приобретают с помощью электронного сертификата ортопедическую обувь, слуховые аппараты, абсорбирующее белье, подгузники, трости, протезно-ортопедические изделиями и кресла-коляски. Сегодня по сертификату можно приобрести около 270 различных средств реабилитации», – сообщил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.

Он добавил, что при помощи электронного сертификата получить их можно в течение восьми дней, в то время как в случае закупки по контракту эта процедура может растянуться до трех месяцев.

Получить сертификат вправе люди с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане, которые пострадали от несчастных случаев на производстве или получили заболевание.