Отделение Соцфонда по РТ оказывает более миллиона услуг татарстанцам за год

Ежегодно Отделение Социального фонда РФ по РТ оказывает более 1 млн государственных услуг жителям Татарстана, при этом 93% из них предоставляются в электронном формате. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в Казани.

«Это наглядное подтверждение востребованности цифровых сервисов и доверия граждан к электронным форматам взаимодействия. Эта цифра – 1 млн услуг – реальный вклад в экологию, сравнимый с сохранением целого городского парка. В настоящее время жителям республики оказывается 34 сервиса, 176 подуслуг, которые объединены в 43 государственные услуги», – рассказал он.

«Для назначения мер поддержки используется единая цифровая платформа, позволяющая социальному фонду самостоятельно запрашивать и проверять необходимые сведения по межведомственным каналам», – подчеркнул Вафин.

В проактивном режиме назначаются все виды пенсий по инвалидности, большинство пособий работающим гражданам, ежемесячные денежные выплаты и значительная часть детских пособий. Все информационные сервисы доступны через «личный кабинет» на портале государственных услуг.

Итоговое заседание коллегии отделения проходит в Казани, в нем принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.