В Татарстане за год на оплату больничных Соцфонд направил 18,6 млрд рублей

Эдуард Вафин

В 2025 году на оплату пособий по временной нетрудоспособности жителей Татарстана было направлено более 18,6 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в Казани.

«Все больничные листы оформляются в электронном виде. На оплату пособий по временной нетрудоспособности татарстанцев за год направлено более 18,6 млрд рублей», – отметил он.

Вафин добавил, что в 2026 году в системе социального страхования появляются новые гарантии для самозанятых. Теперь они смогут получать оплачиваемый больничный при условии добровольной уплаты страховых взносов.

Итоговое заседание коллегии проходит в Казани, в нем принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.