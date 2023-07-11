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Общество 11 июля 2023 11:21

Вафин: При назначении единого пособия не учитываются доходы мобилизованных татарстанцев

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Доходы мобилизованных татарстанцев не учитываются при назначении и оформлении единого пособия. Об этом сообщил сегодня управляющий отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин в прямом эфире в аккаунте Центра управления регионом. Однако факт мобилизации необходимо подтвердить, подчеркнул он.

«Нужно понимать, что необходимо подтвердить факт мобилизации. Документ нужно предъявить лично. И еще очень важный момент – в этом случае пособие назначается не на год, а на полгода и также продлевается по заявлению», – пояснил Вафин.

Как уточнили в Отделении Социального фонда России по Татарстану, претендовать на единое пособие могут и самозанятые.

«Статус самозанятого не является причиной для отказа в назначении выплаты. Не нужно приносить и справки, подтверждающие доход от самозанятости, мы получаем эти сведения в ходе межведомственного взаимодействия из налоговых органов», – отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее он также объяснил, как самостоятельно подать заявление на оформление единого пособия.

#Социальный фонд России #эдуард вафин #мобилизованные #социальные выплаты
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